В Ленобласти будут наказывать собственников объектов за задержки в уборке снега

Региональный закон Ленинградской области, описывающий административные правонарушения, будет изменен и дополнен, передает сайт местного правительства. Такую инициативу выдвинул губернатор Александр Дрозденко, вероятно, не вполне удовлетворенный тем, как убирают снег и лед.

После вступления корректив в силу собственники зданий и участков земли, обязанные их убирать, будут привлекаться к административной ответственности в каждом выявленном случае несвоевременной очистки того или иного объекта. Надлежащие сроки уборки прописаны в правилах благоустройства, действующих в каждом муниципальном округе.

О том, каковым ожидается диапазон наказаний для "проштрафившихся", пока не сообщается. Известно, что, согласно идее Дрозденко, составлять протоколы о нарушениях будут иметь право как муниципалы, так и чиновники из Госжилнадзора области. Первые будут следить за порядком на объектах, относящихся к отдельным городам и поселениям, вторые же займутся объектами, находящимися в ведении целых муниципальных районов.