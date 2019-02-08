Ройзман предложил развесить по всем судам холст со средневековыми пытками

Обозревая в своем видеоблоге самые громкие дела и процессы последнего времени и дивясь несправедливости большинства из них, политик Евгений Ройзман вспомнил о двучастной картине конца 15-го века фламандского художника Герарда Давида "Суд Камбиса".

Самое главное - это сдирание кожи с продажного судьи. Эта картина должна была висеть в зале судебных заседаний города Брюгге и напоминать всем судьям о том, что судить нужно честно и справедливо. Я думаю, было бы правильно растиражировать и развесить во всех залах судебных заседаний РФ. — Евгений Ройзман

Об этом произведении искусства бывший мэр Екатринбурга вспомнил, комментируя вопиющее, с его точки зрения, уголовное дело в отношении псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которой инкриминируют оправдание терроризма и которой грозит за это до семи лет лишения свободы.

По мнению Ройзмана, несправедливо осуществляется суд также над футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, которых давно можно было осудить за хулиганство, но вместо этого им регулярно продлевают срок заключения в следственном изоляторе.