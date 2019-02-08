Путин уволил девять генералов-руководителей силовых ведомств

Владимир Путин упразднил в должности девять российских генералов, занимавших руководящие посты в региональных силовых ведомствах, свидетельствует информация, опубликованная на портале правовой информации.

Так, свои посты оставили генерал-лейтенант Сергей Диденко - глава Сибирского регионального центра МЧС, генерал-майор юстиции Ирина Зейберт - старший помощник председателя Следственного комитета , генерал-майор Александр Кузнецов - замглавы ГУ МВД по Красноярскому краю, генерал-майор Владимир Никитеев - начальник УФСИН по Кировской области, генерал-майор Рафаиль Гильманов - замруководителя МВД по республике Татарстан и другие силовики.

Помимо приказов об увольнении в документе приводятся и фамилии тех, кто получил новую должность. Например, подтвердилась информация о том, что глава петербургской полиции Сергей Умнов утвержден на посту помощника министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Также вакантное место руководителя Центра "Э" занял генерал-майор полиции Олег Ильиных. Предыдущий начальник отдела по борьбе с экстремизмом Тимур Валиулин подал в отставку в связи с тем, что не указал в налоговой декларации имеющуюся у него недвижимость в Болгарии

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