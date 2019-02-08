ЕР хочет сделать максимально прозрачными проверки газового оборудования

Единороссы намерены презентовать кабинету министров свои предложения, нацеленные на повышение безопасности граждан в быту и касающиеся обращения с газом, о чем сообщили в петербургском отделении партии. Главная мысль состоит в том, чтобы обязать компании, проверяющие исправность газового оборудования в квартирах и грамотность его эксплуатации, неукоснительно отчитываться о результатах проверок. По словам координатора проекта ЕР "Школа грамотного потребителя" Александра Козлова, на сегодняшний день ситуация неудовлетворительная.

"Специализированные газовые организации акты по итогам проверок квартир и всего дома хранят у себя. При этом управляющая организация, органы местного самоуправления, органы исполнительной власти не владеют полной информацией о состоянии проверок, выявленных нарушениях, отсутствия допусков со стороны собственников в многоквартирных домах", - сказал партийный деятель.

В планы ЕдРа также входит составление некоего максимального перечня строгих мер, которые повысили бы уровень культуры обращения с газовой техникой.

Чиновники и политические деятели стали много говорить о мерах предосторожности при обращении с бытовым газом сразу после предновогоднего взрыва в Магнитогорске, унесшего жизни десятков жильцов многоквартирного дома.