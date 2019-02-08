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20:31

Быков против того, чтобы винить народ в бедах России

В авторской радиопрограмме публицист и общественный деятель Дмитрий Быков порассуждал на популярную тему - о том, кто определяет реалии страны, население или руководство, и кто из них больше виноват в глубоких и серьезных проблемах России. В размышлениях он оттолкнулся от позиции своего коллеги Аркадия Бабченко, который категорически винит россиян в том, что они целиком и полностью заслужили нынешнюю власть. Быков с этим доводом не соглашается, вместе с тем выступая в целом немного против такой дихотомии, поскольку, по его мнению, она чересчур проста. Зато он заметил в связи с этой темой кое-что другое: так называемый "стокгольмский синдром".

Если народ чувствует презрение к себе, он это презрение начинает разделять. Мне кажется, что главное ноу-хау спецслужб – это, в принципе, именно презрение к человеку, а нельзя не презирать человека, когда его допрашиваешь. Он так смешно боится, он так легко раскалывается. 

Дмитрий Быков

Тот же принцип касается и уровня потребляемой гражданами развлекательной и аналитической продукции, которую им поставляет телевизор. Низкое ее качество, полагает автор, развращает народ со страшной силой, после чего люди начинают наслаждаться своими недостатками.

"Пропаганда, которую втюхивают людям, по самому своему качеству говорит о бесконечном презрении к ним. Ни достоверности, ни деликатности, ни таланта, ни ума, – сплошное какое-то гомерическое, визгливое хамство. Если вы начинаете думать, что вы этого достойны, постепенно вы начинаете эволюционировать под эту планку", - резюмировал Быков, косвенно признав, что если россияне и виноваты в проблемах отечества, то не до конца.

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