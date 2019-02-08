Грефа наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени

Главу Сбербанка Германа Грефа наградил одной из высших государственных регалий - орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени - президент России Владимир Путин, передает "Интерфакс". Согласно указу, подписанному главой государства, в заслугу бывшему министру экономразвития ставится "значительный вклад в развитие и укрепление банковской системы, многолетнюю добросовестную работу".

Герман Греф возглавляет Сбербанк с 2007-го года. В 2018-м году он заявлял о том, что хочет стать пожизненным клиентом руководимой им организации.

Тогда же он одним из первых горячо поддержал крайне непопулярное повышение пенсионного возраста, которое, как считает множество социологов и политологов, послужило ключевым фактором снижения популярности нынешней российской власти во главе с ее президентом.

Выступал он также и в поддержку "дедолларизации" - меры, которую некоторые экономисты склонны находить абсурдной и даже гибельной для страны.