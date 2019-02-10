Участники "марша материнского гнева" заняли Екатерининский сад

Участники "марша материнского гнева" прошли от Исаакиевского собора и беспрепятственно прошли Гостиный двор, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

По дороге, стремясь отдалиться от следовавших за ними полицейских машин, активисты перешли на другую сторону главного проспекта города и вынудили силовиков наблюдать за собой с менее удобных позиций. Они скандировали "Надоело!" и "Власть убивает наших детей".

В пути одна из организаторов акции, Евгения Литвинова, сказала корреспонденту ЗАКС.Ру, что акция проходит хорошо, несмотря на задержания, и что в ней продолжает участвовать не менее ста человек.

Колонна разделилась: часть людей свернула на набережную канала Грибоедова, а другая часть, вновь встреченная силовиками, обосновалась в Екатерининском саду.

София Саттарова

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