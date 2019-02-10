Латынина: С Кавказом трудно меряться духовностями

Трудность взаимодействия федерального центра с севкерокавказскими регионами и разницу культур прокомментировала публицист Юлия Латынина, отталкиваясь от инцидента с арестом сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в воровстве и убийствах. По ее мнению, декларируемая официально нравственная позиция российского государства имеет свой изъян и не может убедить более религиозный Кавказ, что существенно сокращает инструментарий Кремля.

"Если мы сейчас говорим, что у нас тут в России особый путь — да, вот мы в грязи, мы берем взятки, мы воруем, мы убиваем, у нас солсберецкий шпиль, но мы духовные, — то, знаете, Арашуковы и прочие скажут: «У нас духовности этой на Кавказе куда больше. Вот наши духовности круче». И духовностями с Кавказом трудно меряться — ихняя длиннее", - заметила она в эфире авторской радиопередачи на "Эхе Москвы".

По словам Латыниной, свободолюбиво представители горных республик ведут себя, помимо всего прочего, и потому, что Россия не может ничего им предложить - даже моральные основы.