В ОБСЕ призвали Россию снять обвинения с псковской журналистки Прокопьевой

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сдержала свое недавнее обещание и официально обратилась к российскому государству, призвав его перестать преследовать уголовным судом псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, которой инкриминируют оправдание терроризма. С таким заявлением выступил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Переведенный текст документа частично цитирует "Эхо Москвы" со ссылкой на англоязычный сайт организации.

"Журналисты имеют право свободно выражать свои взгляды и мнения, в том числе по вопросам, которые можно считать спорными, деликатными или оскорбительными. Ни при каких обстоятельствах журналисты и СМИ не должны подвергаться преследованиям за свою работу", - говорится в официальном письме.

Дезир также требует, чтобы женщине вернули изъятую при обысках технику.