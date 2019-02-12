Россияне стали острее ощущать разобщенность между властью и народом

Согласно результатам соцопроса, проведенного экспертами исследовательской группы ЦИРКОН, 57% россиян выразили уверенность, что на сегодняшний день в стране укрепилась атмосфера социальной разобщенности, что подтверждает резкий контраст между народом и властью. Данные опроса приводит "Коммерсант".

Наиболее ярко, по мнению респондентов, противоречия выражены в отношениях между власть предержащими структурами и остальным обществом (45%), богатым и бедным классом (40%), а также людьми, которые придерживаются разных политических взглядов (24%). Данные показатели, отмечают социологи, с каждым годом растут всё больше.

Вместе с тем, главными объединяющими факторами для россиян остаются семья, "патриотизм и профессиональная принадлежность".

Добавим также, согласно недавнему опросу "Левада-центра", более половины опрошенных россиян сообщили, что руководство страны и высшие чиновники склонны лгать о реальном положении дел в экономике, здравоохранении, пенсионном обеспечении, борьбе с преступностью.