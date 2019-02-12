Шишкина призывает Беглова не допустить вырубки 10 га леса на севере Петербурга

Глава петербургского отделения партии "Справедливая Россия" Марина Шишкина обратилась к врио градоначальника Александру Беглову с просьбой предотвратить вырубку 10 га леса в особой экономической зоне "Новоорловская".

В обращении Шишкина ссылается на информацию, размещенную на портале госзакупок, согласно которой на обозначенной территории планируется начать капитальное строительство. Комплекс работ включает в том числе "валку деревьев" и "расчистку от зеленых насаждений". Заказчиком указано АО "Особая экономическая зона "Санкт-Петербург". В документации к закупке сказано, что работы предполагают вырубку свыше 8 тысяч дикорастущих сосен на площади 10 гектаров.

"Вырубка леса может стать еще одним ударом по северным районам Петербурга, экологическое состояние которых давно вызывает тревогу. Лес на территории ОЭЗ «Новоорловская» так же, как Новоорловского лесопарка, защищает жителей от неприятных запахов, источаемых мусорным полигоном в Новоселках и полями мелиорации «Водоканала». Нецелесообразность вырубки леса очевидна еще и потому, что на территории ОЭЗ есть свободные земельные участки, не занятые производственными комплексами, а по соседству от ОЭЗ – заброшенные и не имеющие зеленых насаждений земли", - пишет Шишкина, прося Беглова инициировать проверку законности выданной на валку здорового леса документации.

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