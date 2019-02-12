Абэ: Мирный договор по Курилам будет заключен только после четкого определения границы

Мирный договор с Россией о территориальной принадлежности четырех островов Курильской гряды будет подписан только после новой демаркации границы, сообщил во время выступления в Палате представителей премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Как передает "Интерфакс", ответствовать на вопрос одного из участников дискуссии о возможности заключения договора при условии передачи лишь двух островов Абэ отказался.

"Наша задача – решить территориальный вопрос и заключить мирный договор, это наша позиция. Ответы сверх этого относятся к содержанию переговоров, и я воздержусь от них. Предметом переговоров являются все четыре северных острова. В этой позиции нет никаких изменений", - заявил японский премьер.

Россия и Япония дискутируют о принадлежности четырех Курильских островов с середины 20-го века. Возможность беспрепятственной передачи японскому соседу южных и самых маленьких островов гряды - Шикотана и Хабомаи - зафиксирована в советско-японской декларации 1956-го года.

После встречи с японским премьер-министром в Кремле 22 января Владимир Путин выразил удовлетворение ходом двустороннего диалога, однако о каких-либо существенных изменениях в переговорных позициях сторон никем и ничего не было сказано. Ожидается, что через несколько месяцев Путин окажет визит в Японию.