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12 февраля, 11:23

Абэ: Мирный договор по Курилам будет заключен только после четкого определения границы

Мирный договор с Россией о территориальной принадлежности четырех островов Курильской гряды будет подписан только после новой демаркации границы, сообщил во время выступления в Палате представителей премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Как передает "Интерфакс", ответствовать на вопрос одного из участников дискуссии о возможности заключения договора при условии передачи лишь двух островов Абэ отказался.

"Наша задача – решить территориальный вопрос и заключить мирный договор, это наша позиция. Ответы сверх этого относятся к содержанию переговоров, и я воздержусь от них. Предметом переговоров являются все четыре северных острова. В этой позиции нет никаких изменений", - заявил японский премьер.

Россия и Япония дискутируют о принадлежности четырех Курильских островов с середины 20-го века. Возможность беспрепятственной передачи японскому соседу южных и самых маленьких островов гряды - Шикотана и Хабомаи -  зафиксирована в советско-японской декларации 1956-го года.

После встречи с японским премьер-министром в Кремле 22 января Владимир Путин выразил удовлетворение ходом двустороннего диалога, однако о каких-либо существенных изменениях в переговорных позициях сторон никем и ничего не было сказано. Ожидается, что через несколько месяцев Путин окажет визит в Японию.

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22:57    
0-36
1. Я не запрещал тебе здесь писать. Спросил зачем пишешь об известных фактах, но ты не можешь и сам сформулировать, что тебя заставляет здесь выступать.
2. Мне, как и многим, известны приведённые тобой факты, а троллям и вшивым патриотам уже бесполезно проводить политинформацию. Напрасный труд. Так и зачем тебе это?
3. По моему мнению эфемерная "дружба" с Японией НЕ выгоднее, чем владение островами и прилегающими морскими акваториями. И тем более не выгодно получить вражеские базы вместо наших.

0:36    
12 февраля, 22:49 - забыл у тебя разрешения спросить что-то здесь комментировать... исправлюсь, как нибудь... и ответ:
1. троли и вшивые "патриоты", типа тебя - как раз с пеной у рта отрицают "известные факты негатива"...
2. твоя цитата - "призываешь к отделению территории" - нет, к соблюдению договора..
и придурки-патриоты, типа тебя - как раз вредят россии - дружба с японией выгоднее чем сторожть осклизлые камни, помойки и сорняки - там ведь более ничего нет...

12 февраля, 22:49    
19-44 и 20-18
Если тебе тут все плохо, то объясни зачем пишешь здесь об известных фактах негатива и призываешь к отделению территории? Похоже и правда не с кем больше поговорить?

12 февраля, 20:18    
13:07 - на курилах жируют лишь те кто в погонах... этим дармоедам платят по 120 000 за безделье", у "гражданских" - зарплата дико низкая, например, повар получает 10 тыс руб... "жизнь через тошноту" - вот статья правда о "рае" на курилах...  цитаты: ..."сейчас сотрудники пограничной службы ФСБ есть почти на каждом из островов.  на некоторых из них нет ни населенных пунктов, ни дорог, ни даже деревьев — только пограничные отделения".
«работы на шикотане вообще нет. есть только два способа заработать денег — служить в армии или работать на одном из двух местных рыбозаводов. за счет чего местные живут, я не понимаю. серьезных работодателей там нет. только собственным делом можно заниматься — рыбу ловить или продукты с большой земли поставлять», удивляется блогер... вывод -
цивилизацию может дать только япония, например, в 90-е годы японские власти активно помогали выжить российскому населению, когда регион испытывал перебои с электроэнергией и поставкой продуктов. старожилы с благодарностью вспоминают гуманитарную помощь, в том числе неимущим пенсионерам: шоколад, муку, сахар, масло, рис. Построенные японцами электростанции до сих пор продолжают обеспечивать светом дома курильчан.... японии слава - путину позор!.. нищебродам с курил надо проситься в японию, пока берут!..

12 февраля, 19:44    
13:20 - учи матчасть... "полезные редкие ископаемые" есть в небольших количествах, но не выгодны для добычи - слишком затратно, иначе дерипаска уже бы там копал, а ты бы пахал у него по 12 часов без выходных-проходных и прочих льгот, за 20- тыс рублей... где фантастический "мореулов" - "несметное и восполняемое богатство деликатесов", у народа на столе?... пока лишь в магазинах хилый выбор рыбы и фантастические цены на рыбопродукты?! - и есть эрзац-продукты из рыбы - смешные "крабовые" палочки, рыба больше стоимости говядины, да паршивые рыбные консервы азиатских стран... краьы-лангусты идут в корею, японию и т.д. о зарплате в 50-70 тыс врешь - все помнят, как плакали "рыбачки"- переработчицы рыбы путину в открытом эфире?.. у них даже не было денег выехать с твоего богатого рессурсами острова... только япония справится с проблемами курил - у россии кроме помоек и военных баз там ничего не будет...

12 февраля, 14:37    
13-06
Гоша, твоя реакция предсказуема и, как всегда, неадекватна. Если испытываешь такую ненависть к нашей стране, что даже кушать не можешь, то зачем тебе здесь жить, да ещё и комменты писать. Может быть тебе действительно не с кем больше общаться. Пойди к сверстникам, в поликлинику, в музей, в психдиспансер, к знакомому прорабу, в гей-клуб, но не сиди в одиночестве - теряешь последний мозг и начинаешь заговариваться на темы, в которых ничего не смыслишь. Не увлекайся антигосударственной пропагандой, береги себя.

12 февраля, 13:20    
13:06. Там и полезные редкие ископаемые есть, но главное - ежегодный улов морепродуктов вокруг Ю.Курил оценивается международными органами морских ресурсов в 5 миллиардов долларов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это же несметное и восполняемое богатство деликатесов России!

12 февраля, 13:07    
13:01. На Южных Курилах живут уже 20 тысяч россиян! Построены аэропорт, порт, дороги, средняя школа, детсады, жильё и тд. Люди влю[цензура]ются, женятся, работают на рыбзаводе, ходят в море за крабами, лангустами и другими морскими тварями...Зарплата там в среднем 50-70 тысяч! Главное же, что более 95% местных жителей не хотят стать японцами!

12 февраля, 13:06    
12:26, 12:21  - патриотам одна утеха - дрочить на эти острова и быть счастливым... острова нужно отдать - россиянам от них толку нет, мой сотки земли там тоже нет, от полезных ископаемых мне ничего не достанется, как и от газа-нефти... ну и нафиг они нужны, эти осклизлые мертвые камни?..

12 февраля, 13:01    
нечего жадничать - японцы превратят помойные острова в цветущие сады, в ином случае - кроме помоек там ничего не будет...

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