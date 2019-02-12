Из-за протекающей крыши в хранилище Русского музея пострадали полотна

В хранилищах главной петербургской пинакотеки - Русского музея - в результате протечек на крыше намокли ценные картинные полотна, поделились с "Интерфаксом" в пресс-службе учреждения.

"Были обнаружены протечки в фондах живописи XVIII - первой половины XIX века, второй половины XIX - начала XXI века и в фонде древнерусского искусства. В связи с протечками принят особый режим контроля, установлено дежурство хранителей в фондах в выходные дни", - уведомили в Русском музее.

В частности, пострадали холст на картине Фёдора Рейхерта "Портрет Александра II" 1862 года и четырехчастная икона "Чудеса Богородицы тихвинской" XVII века, сохранности которых, между тем, ничего не угрожает.

Отмечается также, что кровлю музея оперативно почистили от снега, а места протечек устранили.

Нынешняя зима в Петербурге ознаменовалась постоянными метелями, и это застало городские коммунальные службы врасплох. Отразилось это не только на облике города, но и на здоровье петербуржцев: переломы конечностей стали массовым явлением.