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12 февраля, 13:08

Полицейские увезли мать "бессрочника" Рожкова после обыска в квартире

Полицейские пришли с обыском в квартиру к родителям активиста «бессрочного протеста» Романа Рожкова и увезли его мать, передает «МБХ медиа».

По словам Рожкова, в ночь на 12 февраля он ночевал в другом месте, и утром ему позвонила соседка родителей. Она сообщила, что  несколько человек в форме увезли мать активиста в неизвестном направлении, и та перед этим  попросила передать, что к ней приходили полицейские, спрашивали ее о сыне и обыскивали помещение.

Связи с матерью у Рожкова нет, по его словам, телефон выключен. «Соседка передала, что полицейские искали меня. Что им нужно и какие ко мне могут быть претензии, я и представить не могу», - сказал активист.

Пришли полицейские и к другу Рожкова, у которого он ночевал – после ухода активиста. Рожков подчеркнул, что никаких звонков, повесток и других приглашений на беседу в отделение ему не поступало.

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12 февраля, 22:39    
19-51
Неужели не было необходимых для обыска документов? А может не было обыска?

12 февраля, 19:51    
ПОЛИЦЕЙСКИЕ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА ВЛАМЫВАТЬСЯ В КВАРТИРЫ ГРАЖДАН БЕЗ САНКЦИИ ПРОКУРОРА.

12 февраля, 14:11    
Товарищи, не огорчайтесь, 13-22 - это платный провокатор, он всегда первый гадит против активистов. И сейчас пукнул про лесоповал, так скоро, как только смог. Несчастный, больной, старый, нищий и одинокий. Его мнение ничтожно, пишет ради заработка. А бу-бу-бу.. - потомучто уже в детство впал. Пожалеем его. А Лесоповал он, сявка, видел только в кино, иначе бы не пмсал об этом в суе.

12 февраля, 13:45    
для 13.22.
Как мантру постоянно повторяешь одно и тоже про лесоповал Давно откинулся???
Надо в прокуратуру написать про творящийся беспредел в Питере. Пусть общественности ответят, ЧЭЗ?

12 февраля, 13:45    
13:22 бу-бу-бу-бунтооовщиков.... Забавный инфантилизм в пожилом возрасте.

12 февраля, 13:22    
Бунтовщиков-"бессрочников" на нары или на лесоповал поработать на родное Отечество!

12 февраля, 13:21    
Новое в методах: берут заложников?

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