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12 февраля, 13:35

Выборгский сад "обновят" к октябрю 2019 года

В Смольном приняли решение к осени полностью "реновировать" Выборгский сад, передает пресс-служба администрации Петербурга. На основе проведенного конкурса уже заключен госконтракт по благоустройству.

Отмечается, что в саду заменят на более "безопасные" две детские площадки, заново обустроят территорию для отдыха, установят скамейки и урны, проложат дорожки до Большого Сампсониевского проспекта, Выборгского Дворца культуры и прилегающих жилых домов.

Также старые деревья и кустарники будут удалены и заменены на молодые саженцы, обновлено газонное покрытие. 

"Гостей Выборгского сада порадуют саженцы молодых кленов, липы, каштанов, рябины, черемухи, барбариса, кизильника, венгерской сирени, и другие растения", - уточнили в Смольном.

Планируется, что работы по благоустройству будут завершены в октябре 2019 года. После объявят конкурсы на реставрацию ограды сада.

 

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12 февраля, 14:06    
Хорошо бы поручить эти работы садовникам, а не кому попало за откат.

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