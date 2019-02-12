«Снежные» слушания в миниатюре

Утром 11 февраля депутаты ЗакСа из-за позиции единороссов не смогли инициировать депутатские слушания по поводу уборки Петербурга в зимний период. Вечером того же дня партия «Яблоко» провела небольшое подобие слушаний, организовав в своем офисе круглый стол по «снежной» теме. Смольный представлял зампред жилищного комитета Сергей Шарлаев, депутатский корпус – лидер парламентской фракции «яблочников» Борис Вишневский, общественность – участники протестных организаций. Общественность оказалась самой активной, а чиновник заявил, что только контролирует работу других и посоветовал петербуржцам воспитывать в себе собственников.

Контролирующий орган

Приглашение гостей из Смольного на круглый стол в штабе петербургского «Яблока» анонсировалось заранее. Но, похоже, все были удивлены, когда Сергей Шарлаев из жилищного комитета пришел отвечать на вопросы оппозиции об уборке города от снега.

С первых минут своего выступления он подчеркнул, что жилищный комитет отвечает только за координацию действий районных администраций и лишь в части уборки внутриквартальных территорий. Вопросы по очистке дорог и тротуаров Шарлаев попросил задавать сотрудникам комитета по благоустройству, которые на встречу не пришли. По словам депутата ЗакСа Бориса Вишневского, их представитель сообщил, что не сможет приехать, поскольку его срочно вызвали на совещание к вице-губернатору Николаю Бондаренко.

Уточнив информацию о сферах ответственности, Шарлаев напомнил, что уборка внутриквартальных территорий осуществляется в рамках 44 Федерального закона (о госзакупках), а проводят ее подрядные компании.

- Очень часто спрашивают, много ли дворников и техники задействованы в уборке? Так вот в рамках 44 ФЗ не принято предъявлять таких претензий, - заверил зампред жилищного комитета. - В рамках 44 ФЗ оказывается услуга по предоставлению уборки территорий. Десятью дворниками или двумя сотнями – на сегодняшний день это не предусмотрено. Да, есть нормативы Минтруда, и, конечно же, мы на них ориентируемся для того, чтобы понимать существует ли достаточное количество дворников и техники для уборки внутриквартальных территорий.

Нормативы, по словам чиновника, в настоящее время соблюдаются. Шарлаев озвучил, что в штате подрядных организаций числится 4200 дворников, еще порядка 2500 клининговых работников привлекается по мере необходимости. Ранее он озвучивал те же цифры в ЗакСе, когда комитет по законодательству обсуждал вопрос об инициировании парламентского расследования качества уборки города. Некоторые депутаты тогда усомнились в том, что в городе действительно ежедневно трудится 7000 дворников.

Участников «яблочного» круглого стола интересовали другие подробности. В частности, слушательница Ольга Егорова спросила у Шарлаева, были ли в отношении комитета иски о возмещении вреда от пострадавших петербуржцев.

-А почему вы считаете, что иски должны быть в отношении органов исполнительной власти, если я уже практически целый час рассказываю, что в соответствии с действующим законодательством надлежащее содержание общего имущества возложено в зависимости… - начал отвечать чиновник.

- Вы вопрос слышали? – перебила его Егорова.

- Да, слышали.

- Ответ: «ноль»?

- А причем здесь органы государственной власти? Меня удивляет этот вопрос, поэтому я пытаюсь вам объяснить. Есть порядок подачи исковых заявлений. Даже если кто-то захочет подать иск в орган государственной власти за ненадлежащее содержание общего имущества, этот иск не будет принят. Действие органа государственной власти направлено на то, чтобы соблюдалось законодательство, которое есть в Российской Федерации.

Воспитай в себе собственника

Отвечая на вопрос о взаимоотношениях собственников и управляющих компаний, чиновник принялся рассуждать о доле вины жителей дома в том, что на внутриквартальных территориях снег и наледь падают на автомобили и головы людей.

- Воспитание в нас собственников должно начинаться со школьной скамьи. Мы должны понимать, что это наша собственность, и мы несем за нее ответственность. Кто из вас был на общем собрании собственников дома? – обратился к собравшимся Шарлаев.

Несколько человек, включая депутата Вишневского, подняли руки.

- Вот видите, меньше 50%, - продолжил чиновник. - А как принимается решение на общем собрании? 50+1. Когда мы начнем ходить в каждую управляющую компанию и добиваться того, что они будут делать то, что должны, тогда будет результат. Власть стоит на стороне интересов жителей, как бы скептически вы ни улыбались. Но с обратной стороны – управляющая компания, цель которой – доход. Только когда и мы будем ее пинать, и вы будете пинать, тогда получится результат. Если есть в доме хотя бы пара активистов, тогда там будет порядок.

фото:gov.spb.ru

Эти слова задели директора фонда «Городские проекты» Максима Каца, который присутствовал на встрече в качестве эксперта.

- Я слушал длинную лекцию и ваши рассуждения о том, что тут неправильные собственники, что нужно быть активными. Вы разве что в «Яблоко» вступать не призывали. Я сам обычно так же говорю, - обратился он к Шарлаеву.

- А чтобы быть активным, нужно куда-то вступить? – уточнил чиновник.

- Желательно, - заверил его Кац.

Шарлаев в ответ удивленно поднял брови.

- Вопрос у меня такой, - продолжил Кац, - я приехал [в Петербург из Москвы] сегодня. Вроде все подтаяло. Но я смотрю - все равно, балансирующие старушки, которые ходят по тротуарам и по придомовым территориям тоже, не имеют возможности, не падая, пройти в булочную. Какие-то горы снега. Можно объяснить без получасовой лекции, как это вышло так? Обычно же так не бывает? Почему на всю страну гремит Петербург?

За чиновника ответил депутат Вишневский, заверивший, что такая обстановка в Петербурге уже не первую зиму.

- А в чем причина-то, что вся страна наблюдает, что тут со льдом и снегом? Больше такой проблемы нигде не видно, - не успокаивался Кац.

- Вы не правы. Если вы посмотрите социальные сети, в других субъектах Российской Федерации те же самые проблемы при ненормативном выпадении осадков. За исключением Москвы. Но там объем финансирования другой, - ответил Шарлаев.

- То есть это обычная ситуация? – продолжил директор «Городских проектов».

- Нет, ситуация не обычная.

- А чего случилось-то?

- Сейчас в Петербурге принята другая технология уборки, бессолевая, - все-таки поделился подробностями зампред жилищного комитета. – Она требует гораздо большего времени и гораздо больших сил.

Чиновник отметил, что причиной перехода к новой технологии послужил опрос населения. Народ, по его словам, потребовал убирать город без реагентов. Он отметил, что и сейчас в интернет-опросах большинство голосует за уборку города без солей. Временный губернатор Петербурга Александр Беглов, к слову, на днях не стал полагаться на изучение общественного мнения в сети и заявил, что пора возвращаться к применению реагентов, но только после консультаций с экологами и экспертами.

Критика снизу

Когда все вопросы докладчику были заданы, Шарлаев пообещал задержаться на десять минут в штабе «Яблока», чтобы вместе с другими участниками круглого стола послушать доклад сторонника «бессрочного протеста» Дмитрия Гусева.

Гусев презентовал собственный проект «Делай правильно». В штабе погасили свет и все посмотрели на экран, где активист демонстрировал слайды, критикуя принципы уборки Петербурга от снега и наледи.

- Почему не убран снег? – рассуждал Гусев, показывая на фото заснеженного тротуара. - А все очень просто. Потому что муниципалы вон там вкопали забор.

Сдвинуть снег механизировано на газон уже невозможно. Плюс все газоны выше, чем уровень тротуаров, а должно быть наоборот. Разница между механизированной и ручной уборкой – в шесть раз по стоимости и в двадцать раз по скорости. То, что можно было бы убрать за один день, не убирают за двадцать.

Вопреки озвученному ранее утверждению чиновника, активист заявил, что соль в Петербурге уже применяется при уборке улиц.

- У меня есть на эту тему несколько роликов. Если хотите, Сергей Борисович, я вам пришлю ссылки, но я там не очень лестно отзываюсь о властях нашего города, - обратился он к Шарлаеву.

В конце презентации Гусев пришел к тому, что причина в некачественной уборке города кроется в тотальной коррупции и желании чиновников освоить максимум бюджетных средств.

- Они не отвечают за качество очистки тротуаров, они отвечают за полноту освоения бюджета. Если кто не помнит, Полтавченко сказал: «кто не освоит бюджет, я приму кадровые решения», - напомнил активист.

Когда снова включили свет, зампреда жилищного комитета в зале уже не было. Но участники круглого стола все равно заочно похвалили его за смелость.

- Довольно давно, на моей памяти, в нашем офисе не было столь профессионального разговора на важнейшую тему, - отметил депутат Вишневский. – Удивительно, что нужна активность политической партии, чтобы организовать такой разговор.

- Согласна с Борисом Лазаревичем, я считаю, что это был очень удачный опыт. Чиновник пришел, ответил на вопросы граждан, никто ни с кем не ругался. Но я понимаю, почему они пришли: они отвечают за меньшую часть, - добавила председатель петербургского «Яблока» Екатерина Кузнецова.

Вишневский, в свою очередь, с сожалением заметил, что дискуссия была инициирована не Законодательным собранием.

- Простите, пожалуйста, там каким-то образом причастна фамилия Макаров? – перебил его «бессрочник» Гусев.

- Это не только его волей определяется. У остальных – подавляющего большинства - я тоже не вижу никакого желания обсуждать это сейчас, - заверил депутат.

Вишневский пообещал представить «выжимку» из «яблочного» круглого стола своим коллегам-депутатам 13 февраля, перед тем как в рамках «часа правительства» на заседании ЗакСа выступит вице-губернатор Бондаренко и другие чиновники Смольного, ответственные за уборку города.

Сергей Еремеев

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