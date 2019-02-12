Путин выступит с посланием Федеральному собранию не в Кремле

Президент России Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 20 февраля не в Кремле, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, в Георгиевском зале, где обычно проходило мероприятие, делают «долгожданный» ремонт. Его скоро должны завершить, но к посланию сделать не успеют, уточнил представитель Кремля, так что оглашать послание будут в другом месте. Где именно – не уточняется.

Выступление президента перед Федеральным собранием предусмотрено Конституцией России и проходит ежегодно. Некоторое время назад Путин обращался к парламенту осенью - в ноябре-декабре, однако в последние годы даты сместились к первому кварталу года.

В 2018 году Путин обратился с посланием 1 марта. Оно запомнилось в том числе тем, что под аплодисменты и улыбки собравшихся парламентариев президент показывал ролики, на которых ядерные ракеты летят в сторону американского штата Флорида. Большая часть спича главы государства была посвящена милитаристским достижениям России.