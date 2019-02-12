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12 февраля, 15:24

Путин выступит с посланием Федеральному собранию не в Кремле

Президент России Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 20 февраля не в Кремле, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, в Георгиевском зале, где обычно проходило мероприятие, делают «долгожданный» ремонт. Его скоро должны завершить, но к посланию сделать не успеют, уточнил представитель Кремля, так что оглашать послание будут в другом месте. Где именно – не уточняется.

Выступление президента перед Федеральным собранием предусмотрено Конституцией России и проходит ежегодно. Некоторое время назад Путин обращался к парламенту осенью - в ноябре-декабре, однако в последние годы даты сместились к первому кварталу года.

В 2018 году Путин обратился с посланием 1 марта. Оно запомнилось в том числе тем, что под аплодисменты и улыбки собравшихся парламентариев президент показывал ролики, на которых ядерные ракеты летят в сторону американского штата Флорида. Большая часть спича главы государства была посвящена милитаристским достижениям России.

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20:46    
19:26 я считаю правильной свой комментарий. Путин навёл безработицу, кризис, позакрывал десятки тысяч фабрик и заводов. Только проплаченный тролль может вещать ложь, что не работают лентяи. Всяк, кто нуждается во лжи? Может включить ТВ канал и слушать зомбо ящик.

12 февраля, 20:14    
19.26
Согласимся, что тот автор, который вам не нравится -тролль проплаченный. Значит, если вы не нравитесь кому-то, то вы для него тролль проплаченный. Расскажите, кто вам платит и сколько ? Тупизм и однообразие ваших выводов про троллей утомляет и огорчает. Узнали новое слово "тролль", оно понравилось, и понеслась ! Огорчает заметное снижение умственного уровня, разговор по типу "дурак - нет , ты сам дурак".

12 февраля, 19:56    
НЕУЖЕЛЬ МАВЗОЛЕЙ обживает

12 февраля, 19:53    
Расскажет, как Курилы отдаст под американские ракетные базы.

12 февраля, 19:32    
19:26. Нищие в России только тунеядцы, бездельники, бомжи и ряд неприспособленных людей к жизни при алчном капитализме! Кто работает, тот ест! А в чём ложь то в моём комменте?

12 февраля, 19:26    
19:10 вы или тролль проплаченный, иль подвинулись рассудком? Чуть не половина в России нищих. У вас же всё коленки подгибаются в поклонах и 5 я точка, власти готова отдаться. Не стыдно лгать?

12 февраля, 19:10    
Путин с посланием будет условно на коне, так как у России хорошее экономическое положение на данный момент, к примеру, на фоне предкризисной Европы, где ВВП на этот год в Германии, Англии, Франции будет всего 1,1%, а у той же Италии за 2018 год и в этом году ВВП-МИНУС, то есть рецессия...Вон уже и евро полетел в пропасть...

12 февраля, 18:38   Дед Иван   РУСЬ
Балаболу пыне, не надоела клоунада? 19 лет врёт и обещает. Надоел хуже горькой редьки всем!

12 февраля, 16:59    
Вещать будет, видимо поведает , что мы уже "глубинный народ" по сурковски.Одним словом "кащенко".

12 февраля, 16:20    
С неба. Он должен вещать с неба. На худой конец, говорить из ниоткуда и со всех сторон сразу. А предстать должен пятном света.

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