В Калининграде составили первый в России протокол о вовлечении детей в митинги

Сотрудники полиции впервые в России составили протокол по ч. 1.1 ст. 20.2 КоАП (вовлечение несовершеннолетнего в участии в несанкционированном митинге) – в отношении активиста из Калининграда Ивана Лузина, сообщается в Telegram-канале «Апология протеста».

По версии полицейских, Лузин 7 февраля провел несанкционированный пикет с вовлечением в мероприятие двух несовершеннолетних. И Лузин, и задержанные вместе с ним Алина Севцова и Анастасия Лычагина – волонтеры штаба Навального в Калининграде.

Законопроект об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинг подписал президент Владимир Путин в конце 2018 года. Нарушителям грозит штраф до 50 тысяч рублей, арест на 15 суток или до 100 часов обязательных работ.