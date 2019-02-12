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12 февраля, 18:45

Znak: Затяжной арест Мамаева и Кокорина инициирован по воле покровителей Пака

Пострадавший от рук футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга, экс-помощник депутата петербургского ЗакСа Денис Пак, по информации Znak.com, ввиду своих связей мог инициировать затяжной ход следствия и настаивать на максимально жестком наказании для спортсменов.

Согласно сведениям издания, Пак имеет "видных" покровителей - в том числе, замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова. Евтухов с 1998 по 2009 год был депутатом петербургского парламента, однако после личной рекомендации экс-губернатора Северной столицы Валентины Матвиенко занял на некоторое время кресло сенатора и уже в 2012 году получил должность в министерстве промышленности. Именно ему, поделился источник Znak.com, Пак и обязан своей карьерой. Положение Кокорина и Мамаева усугубляется ещё и тем, что нынешний спикер Совфеда якобы крайне нетерпимо относится к тем, кто позволяет себе выпады по национальному признаку, а потасовка в Москве завязалась, напомним, из-за того, что футболисты сравнили Пака, имеющего китайские корни, с корейским поп-исполнителем PSY.

По информации Znak.com, в дело пытались вмешаться некие представители "Газпрома" - главного спонсора "Зенита", однако и им не удалось склонить Матвиенко в сторону мирного урегулирования конфликта.

Напомним, силовики занялись Кокориным и Мамаевым после двойного инцидента в октябре 2018 года, когда футболисты за день избили двух людей, одним из которых и был Денис Пак. Именно с его персоной и связывают оперативно принятые меры в отношении бывших игроков сборной России.

После инцидента главный тренер национальной футбольной команды Станислав Черчесов сказал, что пока игроки не решат всех своих внутренних и юридических проблем, связанных с учиненным ими дебошем, рассуждать об их спортивном будущем он не готов.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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10:40    
По 3-4 миллиона евро Миллер("Газпром") платит иностранцам за бездарнейшую игру, а НЕ один(!!!!!!!!!!!!!!!!!!) молодой петербургский футболист за последние 10 лет(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) не заиграл за "Зенит"...Ну, и на хрена нам такой футбол, за кого болеем, Барриоса из далёкой Колумбии или, МАмману из ещё более далёкой Аргентины??? Позор властям и футбольным руководителям Петербурга!!! Да и Кокорин не наш-пришелец за 4 миллиона евро год водку пить, да морды бить!

10:26    
Надо поступать как великий Сталин, который и команды разгонял под ноль за пло[цензура] игру и бездарных, безвольный спортсменов отправлял на завод к станку, на ферму коров доить! Уже следующие спортсмены привозили в СССР только золото с ЧМ и Олимпиад! А у нас сейчас Кокорин с Мамаевым МИЛЛИОНЫ долларов получают, сидя в СИЗО и ничего не завоевав для России, пропив только в Монте Карло 250 тысяч евро за вечер, набив преднамеренно посуды на МИЛЛИОН руб в стриптиз баре перед избиением Пака и несчастного водителя...

10:03    
Да, вон вчера бездарные долларовые миллионеры "Зенита" опять продули 14-й команде Турции, опозорив и Россию, и Петербург! Разогнать к чёртовой матери этих футболёров и отправить на тяжёлые работы тысяч за 20 руб. в месяц! Позорят и позорят Петербург! Доколе???

9:56    
Закон суров, но это ЗАКОН! 7 лет эти кривоногие миллионеры-бандитствующие подонки должны отсидеть!

9:33    
Надо Пака копнуть. Не может быть он без грешка. А там ниточка и потянется. А этих пора выпустить под домашний арест.

12 февраля, 23:48    
Хорошо бы футболисты и Евтухову рыло начистили. Он во время депутатства не один сквер угробил. Едва Эльфийский садик отбили.

12 февраля, 23:44    
Что за покровительство с давлением на суд? Евтухов с Паком супруги или любовники?

12 февраля, 20:13   Антон  
19:09 В самую точку!

12 февраля, 19:09    
Одно ясно, если бы на месте начальника департамента Пака и водителя бывшей жены бывшего начальника из ФСБ оказались бы обычные Вася Петров и Петя Васин, то посадили бы Петрова и Васина.

12 февраля, 19:02    
Почему выпускать долларовых миллионеров-преступников, если по ст.УК до 7 лет тюрьмы положено? Говорят, что они никого не убили, но если бы убили, то получили 15 летстрогача, а не 7 как сейчас за групповую [цензура]иганщину с нанесением увечий

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