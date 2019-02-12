Znak: Затяжной арест Мамаева и Кокорина инициирован по воле покровителей Пака

Пострадавший от рук футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга, экс-помощник депутата петербургского ЗакСа Денис Пак, по информации Znak.com, ввиду своих связей мог инициировать затяжной ход следствия и настаивать на максимально жестком наказании для спортсменов.

Согласно сведениям издания, Пак имеет "видных" покровителей - в том числе, замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова. Евтухов с 1998 по 2009 год был депутатом петербургского парламента, однако после личной рекомендации экс-губернатора Северной столицы Валентины Матвиенко занял на некоторое время кресло сенатора и уже в 2012 году получил должность в министерстве промышленности. Именно ему, поделился источник Znak.com, Пак и обязан своей карьерой. Положение Кокорина и Мамаева усугубляется ещё и тем, что нынешний спикер Совфеда якобы крайне нетерпимо относится к тем, кто позволяет себе выпады по национальному признаку, а потасовка в Москве завязалась, напомним, из-за того, что футболисты сравнили Пака, имеющего китайские корни, с корейским поп-исполнителем PSY.

По информации Znak.com, в дело пытались вмешаться некие представители "Газпрома" - главного спонсора "Зенита", однако и им не удалось склонить Матвиенко в сторону мирного урегулирования конфликта.

Напомним, силовики занялись Кокориным и Мамаевым после двойного инцидента в октябре 2018 года, когда футболисты за день избили двух людей, одним из которых и был Денис Пак. Именно с его персоной и связывают оперативно принятые меры в отношении бывших игроков сборной России.

После инцидента главный тренер национальной футбольной команды Станислав Черчесов сказал, что пока игроки не решат всех своих внутренних и юридических проблем, связанных с учиненным ими дебошем, рассуждать об их спортивном будущем он не готов.

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