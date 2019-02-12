Экс-глава Серпуховского района Шестун заявил об избиении в СИЗО

Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, заявил, что его избили в СИЗО, и попросил вызвать медиков, передает «Интерфакс».

На заседании Басманного суда Москвы по продлению ареста по делу о мошенничестве в особо крупном размере Шестун попросил снять с него наручники, пока он в «клетке», поскольку его в СИЗО «сегодня били очень долго».

«Я прошу, чтобы мне вызвали скорую помощь. У меня болит голова, болят почки, которые мне отбили резиновыми дубинками, по мне прыгали», - сказал Шестун. По его словам, у него отобрали документы, которые он готовил перед заседанием.

Суд отказался вызвать скорую, сославшись на то, что Шестуну уже оказывали медицинскую помощь сегодня. Наручники с него также не сняли.

Сотрудник конвойной службы, в свою очередь, заявил, что накануне Шестун пытался покончить с собой.

В отношении Шестуна возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при продаже земли в 2008 году. Сам он утверждает, что был в отпуске во время переоформления и продажи земли и лично никаких компрометирующих его документов не подписывал.

Судебное преследование экс-чиновник связывает со своей деятельностью в ходе «мусорных» протестов в Подмосковье. Тогда Шестун занял сторону граждан, недовольных обилием опасных для здоровья мусорных свалок в регионе.