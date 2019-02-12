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12 февраля, 19:57

Суд обязал The Insider удалить статью о рыбалке Медведева в Кавказском заповеднике

Адлеровский суд Сочи обязал издание The Insider удалить публикацию о рыбалке и якобы незаконной охоте с участием премьер-министра России Дмитрия Медведева, передает «МБХ медиа» со ссылкой на главного редактора The Insider Романа Доброхотова.

Согласно решению суда, издание должно удалить саму статью, все ее перепечатки и выплатить директору заповедника Сергею Шевелеву 10 тысяч рублей. Доброхотов сообщил, что после вынесения решения по делу снова опубликовали ставшую причиной иска статью: сначала ее убрали, потому что «там действительно слова против слов были», пояснил главред издания.

«Но потом мы увидели, что никакого адекватного разбирательства не происходит, суд носил какой-то совершенно смехотворный характер, судья просто взял и принял все требования Шевелева», - пояснил Доброхотов, добавив, что редакция оспорит решение суда.

Шевелев подал иск о защите чести и достоинства к The Insider в ноябре 2018 года. Ответчиками стали также журналистка Софья Русова и бывшая жена Шевелева Вилена Воинова. Претензии вызвала статья под заголовком «"Приезжал рыбачить и Медведев". Как организована браконьерская охота и рыбалка для VIP-персон в Кавказском заповеднике». В нем утверждалось, будто высокопоставленные чиновники, судьи, силовики и звезды шоу-бизнеса ведут незаконную охоту в заповеднике.

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11:13   Едро-благодетель   ПЖиВ
Вот видите? В Кремле настал голод.Чтобы не помереть голодной смертью приходится рыбалкой нашему бедному Медведеву и Путину заниматься. Что споймают, то и на столе у них. Если появятся на паперти? Не жалейте копеечек. Подайте убогим.

9:14    
Я понял, что охота в заповеднике была законной. По специальным законам.

8:52   Евгений  
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...пропаганда насилия
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пожалуй выразительно промолчу

12 февраля, 21:04    
Неподсудные.

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