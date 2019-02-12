Чиновник администрации Пушкинского района получил выговор за неточности в декларации о доходах

Сотруднику администрации Пушкинского района, начальнику сектора физической культуры и спорта отдела молодежной политики Роману Кургузову объявлен выговор за указание недостоверных сведений в декларации о доходах, сообщили в прокуратуре Петербурга.

В ходе проверки прокуратура Пушкинского района установила, что чиновник в декларации указал недостоверные сведения об имуществе, принадлежащем его несовершеннолетнему ребенку.

В чем именно заключается нарушение, не уточняется. В декларации о доходах Кургузова указаны три сына, один из которых имеет в собственности треть квартиры, а двое других – в пользовании, другого имущества в документе не указано. Сам Кургузов, согласно декларации, в 2017 году заработал 1,6 млн рублей.

Прокуратура внесла в адрес главы районной администрации Владимира Омельницкого представление об устранении нарушений. На этом основании комитет госслужбы и кадровой политики принял решение сделать Кургузову выговор.

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