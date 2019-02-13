КГИОП настаивает на сносе незаконной мансарды на доме у Марсова поля

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) выявил незаконно построенную мансарду на крыше дома №4 на Аптекарском переулке и выдал собственнику помещения предписание о сносе нелегальной постройки.

Даже несмотря на то, что сам дом был построен в 1917 году и не является выявленным объектом культурного наследия, он входит в единую охранную зону.

Изначально, в 2005 году, КГИОП постройку мансарды согласовал, однако после повторной экспертизы, проведенной не так давно, выяснилось, что собственник при реконструкции крыши демонтировал исторические дымоходы и "уложил" на кровлю террасу, что видоизменило исторический облик здания. В связи с этим КГИОП подготовил иск, обязывающий собственника вернуть облик дома к изначальному виду.