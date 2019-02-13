Смольный добился отмены создания намывного острова в акватории Финского залива

Администрация Петербурга, оспорив решение Арбитражного суда, добилась отмены выдачи разрешения на создание в акватории Финского залива, у поселка Ольгино, намывной территории площадью 200 гектаров. На участке ООО "Зингер Девелопмент" планировала разместить "экогород" - "Залив островов".

В октябре 2018 года петербургский арбитраж встал на сторону компании, признав незаконным отказ комитета по имущественным отношениям на возведение в акватории нескольких искусственных островов. После этого Смольный обжаловал вердикт.

В иске администрация уповала на то, что у проекта "Залив островов" отсутствует оценка социальных, техногенных и природоохранных последствий, которые существуют при возведении намыва.

Добавим, согласно сведениям СМИ, компания "Зингер Девелопмент" может быть связана со структурами петербургского предпринимателя Евгения Пригожина.