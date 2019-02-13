Смольный внесет поправку в бюджет Петербурга о закупке снегоуборочной техники

Администрация Петербурга планирует закупить новую технику по уборке и вывозу снега, заявил 13 февраля вице-губернатор Николай Бондаренко во время своего выступления в Заксобрании.

По словам Бондаренко, врио губернатора Александр Беглов поручил финансовому блоку предусмотреть выделение денег на приобретение новой техники в рамках поправки в бюджет города на 2019 год.

Причиной плохой уборки города, по мнению члена правительства, стали аномальное количество осадков и расслабленность городских служб.

- Последние зимы были достаточно легкими, что расслабило и привело к несогласованности, - признался Бондаренко.

Вице-губернатор также отметил, что в Смольном решается вопрос об использовании реагентов при очистке улиц от наледи.

Отвечая на вопрос лидера фракции “Яблоко” Бориса Вишневского, Бондаренко заявил, что городу было сложно найти новых дворников. Специалисты ручного труда, поделился чиновник, приходили, но вскоре отказывались работать за предложенную зарплату.

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