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13:51

Депутаты Архангельска не поддержали идею о проведении "мусорного" референдума

Парламентарии областного собрания Архангельска заблокировали проведение плебисцита о ввозе регионального мусора, извещает издание 29.ru. О том, чтобы вынести вопрос на общегородскую повестку, депутатов просили местные жители.

Автором законопроекта о признании "мусорного" референдума незаконным стал единоросс Виктор Шерягин. Его инициативу поддержали 26 парламентариев, 14 были против, воздержались четверо.

Коллега Шерягина по партии, Сергей Моисеев, заявил, что доподлинно известно, что протестные митинги посещали менее 1% жителей региона. По оценке "Архангельска онлайн", это - около 11 тысяч человек. Вместе с тем, по подсчетам организаторов акций народного недовольства, мероприятие только в столице региона посетили 10 тысяч граждан, а всего на них вышли более 25 тысяч человек.

Когда в стенах областного собрания решался вопрос о судьбе "мусорного" референдума, у здания в пикетах стояли активисты, требующие переноса свалки в другое место.

Жители Архангельской области протестуют против строительства мусорного полигона "Шиес" в Ленском районе. На свалку будут ввозить мусор из Москвы. Кроме того, люди возмущены тем, что для достижения своей цели власть вырубает деревья. В данном случае активистам частично повезло: против строителей было возбуждено несколько уголовных дел.

4 декабря 2018 года активисты попросили президента Владимира Путина обратить внимание на жизненно важную для них проблему. Отсутствие внятного ответа, как показал последний митинг 3 февраля, увеличило число протестующих.

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