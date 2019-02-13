УФАС отменило закупку Смольного на оказание услуг по дорожному водоотведению

Комитет по благосутройству был вынужден отменить закупку на оказание услуг по водоотведению сточных вод с петербургских автодорог в 2019 году. Конкурс был отменен по инициативе городского управления Федеральной антимонопольной службы.

Смольный планировал заключить контракт на сумму 694 млн рублей с ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", который выступал в роли единственного поставщика обозначенной услуги.

"Антимонопольщики" выяснили, что комблаг внес ряд корректив в тарифную сетку по услугам водоотведения, в связи с чем заключение контракта на сумму 694 млн рублей на прежних условиях является нелегитимным.

"По итогам проверки и был установлен факт невозможности заключения контракта с Водоканалом за сумму, указанную в извещении о закупке. Комитету было выдано предписание об ее отмене", - заключили в УФАС.