18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

16:10

В "Псковскую ленту новостей" нагрянули силовики

Представители регионального управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции нанесли визит редакции "Псковской ленты новостей", передает "МБХ Медиа".

Издание сообщает, что правоохранители потребовали у сотрудников ресурса предъявить рабочую документацию и на данный момент тщательно её изучают. Сотрудникам редакции силовики заявили, что проводят "следственные действия", однако уточнять, какого они рода, не стали.

Не так давно суд оштрафовал "Псковскую ленту новостей" на 200 тысяч рублей за публикацию на сайте расшифровки авторской программы журналистки Светланы Прокопьевой "Репрессии для государства", изначально вышедшей на "Эхе Москвы в Пскове". Издание признано виновным в "злоупотреблении свободой массовой информации". 

Ранее, 6 февраля, многочасовой обыск прошел в квартире у Прокопьевой, после чего ее увезли на допрос. В тот же день силовики пришли в редакцию псковского "Эха Москвы" - и тоже с обыском. Позже редакцию оштрафовали на 150 тысяч рублей. Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг, являющийся также учредителем газеты "Псковская губерния", где печатается журналистка, возмущен поведением силовых структур и не сомневается в том, что дело в отношении женщины полностью заказное.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:40    
Новости не понравились?

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Считаете ли вы справедливой отставку главы Фрунзенского района из-за некачественной уборки снега?

Да
Нет

Все новости:

20:56 Глава РАН предложил Минздраву ввести тест на IQ в диспансеризацию

20:20 Комитет по природопользованию проверил место разлива токсичного вещества на юге Петербурга

19:58 Арбитражный суд Северо-Запада признал законными торги по наружной рекламе

19:39 ЗакС и «снежный» вице-губернатор   3

19:27 Концерт Элджея в Калининграде отменен из-за "большого давления госорганов"   2

18:47 Беглов сообщил о начале строительства поликлиники у «Балтийской жемчужины»

18:45 Следком заинтересовался московским муниципалом, написавшим статью о Сенцове

18:43 Пономарев объяснил претензии Минюста к движению "За права человека" и признание иноагентом   1

18:21 Лукашенко пообещал Путину поставлять в РФ только качественную водку и закуску   1

17:57 Бывшему ректору Аграрного университета продлили арест до апреля

17:56 Евросоюз просит Венесуэлу в срочном порядке провести выборы президента   1

17:26 Дмитриева вновь призывает Памфилову заявить о недопустимости возвращения "досрочки"   3

17:21 Движение "За права человека" признали иноагентом   4

17:19 Муниципал: Топонимическая комиссия высказалась против переименования МО Черная речка

16:55 Силовики пришли с обыском в офис псковского "Яблока" по делу о предвыборных листовках

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.