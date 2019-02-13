Беглов сообщил о начале строительства поликлиники у «Балтийской жемчужины»

Врио губернатора Александр Беглов ответил на запрос депутата Романа Коваля о строительстве социальных объектов в микрорайоне «Балтийская жемчужина». Согласно опубликованному на сайте Законодательного собрания ответу, создание поликлиники в микрорайоне находится на контроле Беглова.

Инвестор уже начал строить объект – извещение о начале работ направлено в Службу государственного строительного надзора и экспертизы 10 декабря 2018 года. Сейчас место строительства обнесено забором и идет установка свайного основания, заявил Беглов. Он уточнил, что поликлиника должна быть готова к концу 2020 года. К этому же сроку инвестор обязан построить детский сад, сообщается в документе.

Также врио губернатора добавил, что с инвестора ещё не сняли обязательства по созданию пункта полиции. Это будет решаться при осенней корректировке бюджета Петербурга, написал Беглов. Для снятия этих обязательств, компания обязана согласовать с властями города всё медицинское оборудование, которым планирует оборудовать поликлинику.

Напомним, в микрорайоне «Балтийская жемчужина» ведется строительство жилых домов с 2005 года. При этом, несколько раз переносились сроки строительства сблокированной поликлиники для взрослых и детей, а также детского сада и отделения полиции.

В прошлом году стало известно, что инвестиционные обязательства ЗАО «Балтийская жемчужина» не включают в себя оборудование созданных объектов. Однако, без этого Служба госстройнадзора не сможет принять социальные объекты. Бывший на тот момент вице-губернатором Игорь Албин поручил освободить инвестора от обязательств по созданию отдела полиции и передать их городу. В таком случае компания должна будет полностью оборудовать поликлинику.

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