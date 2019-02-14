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9:25

Сенат США предлагает ввести новые санкции в отношении России

Пятеро американских сенаторов разработали и внесли на рассмотрение верхней палаты Конгресса США законопроект, предполагающий введение новых антироссийских ограничений.

В документе, в частности, говорится о санкциях в отношении отечественных компаний, банков, а также проектов по добыче сжиженного природного газа (СПГ). Отдельным пунктом в перечне идет судостроительный сектор. Под ограничения вновь попадают лица, приближенные к Владимиру Путину.

Вместе с тем, сенаторы полагают, что также необходимо "наказать" тех представителей российских силовых структур, которые причастны к инциденту в Черном море.

Напомним, 25 ноября погранслужба ФСБ задержала три украинских военных корабля в Керченском проливе. 24 моряков задержали по обвинению в незаконном нарушении границы России и позже арестовали до марта. Украинские власти в ответ ввели военное положение в приграничных областях и запретили въезд в страну российским мужчинам от 16 до 60 лет. Несколькими днями спустя американский президент Дональд Трамп отменил запланированную личную встречу с Владимиром Путиным, пояснив, что ни о каком персональном общении не может быть и речи до тех пор, пока моряки не будут отпущены из СИЗО.

Добавим также, экономические ограничения Евросоюза и Штатов в отношении России неоднократно ужесточались, а их действие продлевается ежегодно.

Последний раз санкции были одобрены ввиду вероятного применения РФ запрещенного химического вещества на территории Британии.

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14:44    
12-48,  12-53
Вдохновенно!
Неплохо, Гоша. Одобряю такой достойный стиль.

13:38    
9:51 если Запад "прочистил" твой дымоход за 500 р., и достал да самого мозга, то не говори чушь, с проткнутым мозгом! Ешь соевую импорт замещённую колбасу, запивай её пальмовым маслом и аульным суррогатом.

12:53    
9:51 - китай что выгодно купит и продаст, но только за доллары, и при этом презирает путинскую россию...
  китайские чиновники уже отказываются путинским чинушам-коррупционерам пожимать руки на официальных мероприятиях - такой конфуз для путина случился в спб - китайский министр по развитию высоких технологий Джиан Минг отказался подавать руку Анатолию Чубайсу на саммите «Евразийские технологии-2019» в Санкт-Петербурге. ... "Такие люди у нас лес валят в лучшем случае. Воспитание, служебный статус, моральные взгляды не позволяют мне подавать руку человеку, который у нас в стране имел бы робу и лагерный номер, а не богатства и власть", — сказал он... чубайс после этого с позором слинял с саммита... молодцы китайцы - видят путина насквозь - это ожидает всех путинских дружков и чиновников...

12:48    
9:51 -  ну и прекрасно - пусть продолжают по всем направлениям... глядишь, так лет через 300 "разовьемся" и монголию догоним... еще бы закрыть всем патриотам-путинцам въезд на запад и конфисковать их активы - начать с шувалова - замок в австрии, квартира в лондоне, и далее по списку... у россии - "высокие технологии" - это лапоть, остальные технологии - купдлены у запада... и вот-вот к ним вообще перекроют доступ, особенно в газовой и банковской сфере... и доказательство полнейшей отсталости россии от мировых тенденций и цивилизации, вообще - отсутствие россии на марсе, луне. это сенсационные научные прорывы и технологии - в этих областях путину нечем хвалиться. а, вот американцы - только что "примарсились"... ура, америке!..

12:45    
9:51 ВВП - не показатель благополучия российской экономики (особенно, учитывая последние события в Росстате). Украина заявила о росте ВВП ещё больше - 3,2%. Вы же не будете утверждать, что теперь украинцы стали жить лучше?

9:51    
Западные санкции совершенно не влияют на экономику России, даже стимулируют её(рост ВВП за 2018г 2,3%)!!! Все(!!!) макроэкономические показатели выросли за 2018 год, к примеру, внешнеторговое сальдо у России ПЛЮС 200 миллиардов(!!!!!) долларов и плюс почти со всеми странами, включая главных торговых партнёров - Китай, Германию идр. при значительном РОСТЕ товарооборота с Китаем до 108 млрд.дол., с Германией до 62 млрд дол. за 2018г. Высокие технологии почти все поставляются, к примеру, построен супер технологичный "Ямал-СПГ" в Арктике и тд. Россия готова на 100% даже к самым серьёзным санкциям и легко их переживёт!

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