Новгороду требуется 9 млрд рублей на ремонт канализации

Плачевное состояние ливневой канализации в Великом Новгороде потребует около 9 млрд не заложенных в бюджете рублей для того, чтобы привести ее в оптимальную "форму", рассказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин, которого цитирует ТАСС. Где именно город сможет взять столь крупную сумму, чиновник не уточняет, однако дает понять, что Новгород точно будет не справиться своими силами - и даже если деньгами попробует помочь областной бюджет.

"Проблема - это качество стоков на улицах, когда вода образует огромные лужи, это портит и асфальт, и вид города. Решать это можно только за счет ремонта ливневки. У городского водоканала есть четкая программа, как этой историей заниматься. Постепенно, я думаю, в ближайшие года два-три мы выйдем на проект и будем искать по какой-то модели финансирование на эту работу" - пообещал Никитин.

Сумму в 9 млрд он, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи, охарактеризовал как "неподъемную".