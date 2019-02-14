УФАС выявило, что АО "Фонд имущества" сотрудничает со Смольным на правах монополиста

Петербургские антимонопольщики установили, что деловые отношения, установившиеся между жилищным комитетом, комитетом имущественных отношений с одной стороны и АО "Фонд имущества Санкт-Петербурга" с другой - нарушают закон о конкуренции.

Суть дела состоит в том, что подрядчик владеет эксклюзивным правом на продажу и аренду жилых помещений, поскольку заключает договора с чиновниками в обход процедуры торгов.

Такое положение дел стало возможным после того, как Смольный издал специальное постановление, наделяющее акционерное общество этой монополией.

Теперь городское правительство должно будет поменять свое постановление, а оба комитета - до 15 апреля расторгнуть с "Фондом имущества" все договора.