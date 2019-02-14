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12:59

В ЗакСе поддержали право инвалидов голосовать при помощи факсимильной подписи

Законодательную инициативу, предложенную депутатом Борисом Вишневским для обсуждения на комиссии по вопросам социальной политики и здравоохранения и касающуюся прав инвалидов при госовании на референдуме, поддержали ее постоянные члены. Законопроект предлагает наделить граждан с ограниченными возможностями, которые физически не могут поставить подпись или галочку, правом использовать факсимильную подпись. Об этом "яблочник" сообщил в своем Telegram-канале. Инициативу он называет "законом Ивана Бакаидова".

"Мне представляется очень важным обеспечить инвалидам реализацию их избирательных прав в полном объеме", - отметил Вишневский.

Ранее законопроект поддержала комиссия по организации государственной власти и местного самоуправления. Теперь он должен будет пройти заключение Совета законодателей при Федеральном собрании, после чего появится возможность для внесения его на обсуждение Государственной думой.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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13:50   Антипоп   вапарарр
67 -ФЗ Ст. 64 10. Избиратель, участник референдума, не имеющие возможности самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить бюллетень, принять участие в электронном голосовании, вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, участника референдума, не являющихся членом комиссии, зарегистрированным кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, членом или уполномоченным представителем инициативной группы по проведению референдума, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, доверенным лицом кандидата, избирательного объединения, наблюдателем. В таком случае избиратель, участник референдума устно извещает комиссию о своем намерении воспользоваться помощью для заполнения бюллетеня, участия в электронном голосовании. При этом в соответствующей (соответствующих) графе (графах) списка избирателей, участников референдума указываются фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт, лица, оказывающего помощь избирателю, участнику референдума.

13:05    
Кролик ничего поумнее придумать не мог в целях самопиара? Факсимиле для инвалидов - за разработку таких законов депутатам платят по 200 тысяч в месяц депутатской зарплаты?

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