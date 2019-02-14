С имущества покрывшего 130-миллионный штраф Улюкаева снят арест

Столичный Замоскворецкий суд снял обеспечительный арест с имущества экс-министра экономразвития России Алексея Улюкаева, отбывающего арест по обвинению в коррупции, передает "Интерфакс".

"Ходатайство адвоката Ларисы Каштановой о снятии ареста с имущества удовлетворить", - огласила решение судья Лариса Семёнова.

Освобождение связано с тем, что в конце декабря 2018 года судебными приставами Москвы со счетов Улюкаева был списан наложенный на него штраф в размере 130 млн рублей.

Из-под ареста освобождены, в частности, 10 земельных участков экс-министра, автомобиль Land Rover, несколько домов; денежные средства на сумму 1,3 млн долларов; коллекционные монеты стоимостью от 13 тысяч до 6,6 млн рублей; элитарные часы, серебряный слиток и многое другое.

Напомним, экс-министра задержали 14 ноября 2016 года на выходе из офиса крупнейшей российской нефтяной компании при получении взятки. После этого Улюкаев был приговорен к 8 годам колонии и обозначенному штрафу за "подкуп" в 2 млн долларов. По версии следствия, именно в такую сумму якобы обошлась выдача положительного заключения для приобретения "Роснефтью" госпакета акций ПАО "Башнефть". Адвокаты обжаловали приговор, но 12 апреля Мосгорсуд отклонил апелляцию в связи с чем решение и вступило в законную силу. После этапа в ИК-1 Тверской области устроился работать там библиотекарем, а в свободное время пишет стихи.