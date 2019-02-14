Белковский счел новую статью Суркова идеальным проявлением сервильности

Свою характеристику новейшей программной статье помощника президента Владислава Суркова, посвященной преимуществам изоляции российского государства и его определяющей мировой роди, дал характеристику политолог и политтехнолог Станислав Белковский. По его словам, произнесенным в эфире "Эха Москвы", не следует внимательно вчитываться в этот сложный по лексическому наполнению подарок начальнику - Владимиру Путину - и что-то в нем искать. Статья, уверяет политолог, прежде всего представляет собой демонстративный акт покорности, возведенной в абсолют.

Статья Суркова в стиле «Иван Кузьмич наставник молодых» это как правильно поцеловать начальство в жопу. Мне кажется, если издавать учебник, как правильно целовать начальство в жопу, то вот это оно, и больше ничего. Никакого идеологического, исторического смысла этот текст не имеет, это рассказ Путину: Ваше величество, вы гений. — Станислав Белковский

По данным эксперта, особенность резонаннсного текста состоит еще и в том, что редакция "Независимой газеты" получила некий запрет на то, чтобы как-то его видоизменять или сокращать.

"Если было запрещено вообще исправлять любую запятую, это значит, что точно все было согласовано на самом верху заранее. Именно с этим была связана сакральность этого текста, его неизменимость, нетрансформируемость никакая", - заключил публицист.