18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:44

Смольный готов потратить на концерт в честь Дня Росгвардии 4,9 млн рублей

На праздничный концерт в честь Дня войск национальной гвардии городская администрация готова потратить 4,9 млн рублей. Соответствующую закупку опубликовал 14 февраля комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Ведомство ищет организатора мероприятия. По плану концерт должен пройти в БКЗ «Октябрьский» 27 марта.

Согласно техническому заданию закупки, подрядчик должен подготовить сценарий концерта, программки с приглашениями и само мероприятие. Комитет хочет, чтобы концерт состоял из двух частей и на нем выступили не менее 15 артистов. Из них 7 человек должны быть профессиональными исполнителями российской и зарубежной эстрады. Комитет представил примерный список желаемых артистов. В их числе Олег Газманов, Михаил Боярский, Татьяна Буланова, Юрий Гальцев, группа «Белый орел», Олег Погудин и Ольга Кормухина. Исполнитель сможет заменить из этого списка только двоих «звезд».

На популярных артистов и организаторскую группу выделено 2,9 млн рублей из общей суммы. Остальное – на аренду помещения, его оформление и другое.

Отметим, в прошлом году комитет проводил аналогичную закупку. Максимальная стоимость – 5 млн рублей. Однако выиграл подрядчик, который предложил организовать концерт за 4,45 млн рублей. Список желаемых артистов также прилагался. В прошлом году чиновники Смольного также надеялись увидеть на празднике Газманова, Боярского и Буланову.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:38    
13-58
16 минут. Пердёж нормальный.  А отбивные будут?   А будут ли подчинённые, в подражание Золотову, сидеть в зале в фуражках?

14:20    
Даже если сделать неочевидное допущение, что Росгвардии действительно нужен этот концерт, откуда такая сумма - 4,9 млн рублей? Кому пойдут эти деньги? Лучше бы сделали подарки для семей росгвардейцев.

14:18    
ДАРМОЕДОВ нужно развлекать - СНЕГ УБИРАТЬ НЕКОМУ!

13:58    
Нормальное мероприятие, так как Росгвардия это важная сила России с личным составом в 350 тысяч человек!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Считаете ли вы справедливой отставку главы Фрунзенского района из-за некачественной уборки снега?

Да
Нет

Все новости:

14:42 И.о. главы пресс-службы Смольного назначена Марина Мерцалова

14:26 Медведев: Экономика растет уже третий год, просто россияне этого не ощущают   2

14:00 Беглов подписал план по развитию детского здравоохранения до 2024 года   1

13:59 Роспотребнадзор может законодательно ограничить допустимый размер талии   1

13:44 Смольный готов потратить на концерт в честь Дня Росгвардии 4,9 млн рублей   4

13:39 Белковский счел новую статью Суркова идеальным проявлением сервильности   4

13:31 С имущества покрывшего 130-миллионный штраф Улюкаева снят арест

13:15 С петербургскими школьниками поиграют в выборы   4

12:59 В ЗакСе поддержали право инвалидов голосовать при помощи факсимильной подписи   2

12:53 Песков о новых санкциях США: На ремиссию "болезни русофобии" надеяться не приходится   2

12:26 УФАС выявило, что АО "Фонд имущества" сотрудничает со Смольным на правах монополиста

12:22 Минюст внёс в реестр иноагентов еще две НКО Льва Пономарёва   2

12:07 Менее чем за сутки 2700 человек подписали петицию против изоляции интернета

11:59 Новгороду требуется 9 млрд рублей на ремонт канализации   1

11:47 КПРФ предлагает ввести наказание за оскорбительные выпады чиновников в адрес россиян

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.