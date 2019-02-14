Смольный готов потратить на концерт в честь Дня Росгвардии 4,9 млн рублей

На праздничный концерт в честь Дня войск национальной гвардии городская администрация готова потратить 4,9 млн рублей. Соответствующую закупку опубликовал 14 февраля комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Ведомство ищет организатора мероприятия. По плану концерт должен пройти в БКЗ «Октябрьский» 27 марта.

Согласно техническому заданию закупки, подрядчик должен подготовить сценарий концерта, программки с приглашениями и само мероприятие. Комитет хочет, чтобы концерт состоял из двух частей и на нем выступили не менее 15 артистов. Из них 7 человек должны быть профессиональными исполнителями российской и зарубежной эстрады. Комитет представил примерный список желаемых артистов. В их числе Олег Газманов, Михаил Боярский, Татьяна Буланова, Юрий Гальцев, группа «Белый орел», Олег Погудин и Ольга Кормухина. Исполнитель сможет заменить из этого списка только двоих «звезд».

На популярных артистов и организаторскую группу выделено 2,9 млн рублей из общей суммы. Остальное – на аренду помещения, его оформление и другое.

Отметим, в прошлом году комитет проводил аналогичную закупку. Максимальная стоимость – 5 млн рублей. Однако выиграл подрядчик, который предложил организовать концерт за 4,45 млн рублей. Список желаемых артистов также прилагался. В прошлом году чиновники Смольного также надеялись увидеть на празднике Газманова, Боярского и Буланову.