Беглов подписал план по развитию детского здравоохранения до 2024 года

Врио градоначальника Александр Беглов подписал утвержденный правительством Петербурга план по развитию детского здравоохранения на 2019-2024 годы, извещает пресс-служба Смольного.

Входящие в план мероприятия будут реализованы за счет средств из городской казны: например, региональная подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка", которая является частью государственной программы "Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге".

Подписывая документ, Беглов отметил, что все мероприятия по детскому здравоохранению осуществляются в соответствии задачами, поставленными Владимиром Путиным в майских указах.

"Основные мероприятия Плана направлены на профилактику заболеваний у детей и сохранение у подростков их репродуктивного здоровья, улучшение материально-технической базы детских медицинских учреждений, строительство и реконструкцию детских больниц, повышение квалификации кадров", - отмечается в сообщении пресс-службы администрации Петербурга.

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