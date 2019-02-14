18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:59

Роспотребнадзор может законодательно ограничить допустимый размер талии

Чиновники из Роспотребнадзора занялись проблемой ожирения и новыми средствами борьбы с ним в государственных масштабах, передают РИА "Новости". Для этого изучается опыт зарубежных стран, утверждает глава ведомства Анна Попова, и в ряде стран борьба с болезнью ведется в достаточно строгих формах: так, в Японии запрещено иметь талию, превышающую в обхвате 90 см для мужчин и 80 см - для женщин. Такую практику могут апробировать и в России.

В Японии принят «Метабо-закон», согласно которому каждый гражданин в возрасте от 40 до 75 лет должен обязательно проходить замер талии каждый год. <...> Штрафы для компаний, которые не заботятся о здоровье работников, могут достигать $19 млн.

Анна Попова

По ее словам, в планы государства входит снижение ежегодного показателя числа заболевших ожирением до 5 процентов. Реализовывать этот план начнут с 2022-го года. Сейчас же ситуация иная - с каждым календарным годом болезнью начинает страдать от 10 до 15 процентов россиян. Глава Роспотребнадзора пообещала, что с недугом в национальных масштабах чиновники будут бороться в том числе и увеличением контроля за качеством продукции, предлагаемой покупателям в магазинах.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:13    
А кто превысит размер - того на мыло для худых олигархов. Кожу - на абажуры.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Считаете ли вы справедливой отставку главы Фрунзенского района из-за некачественной уборки снега?

Да
Нет

Все новости:

14:42 И.о. главы пресс-службы Смольного назначена Марина Мерцалова

14:26 Медведев: Экономика растет уже третий год, просто россияне этого не ощущают   2

14:00 Беглов подписал план по развитию детского здравоохранения до 2024 года   1

13:59 Роспотребнадзор может законодательно ограничить допустимый размер талии   1

13:44 Смольный готов потратить на концерт в честь Дня Росгвардии 4,9 млн рублей   4

13:39 Белковский счел новую статью Суркова идеальным проявлением сервильности   4

13:31 С имущества покрывшего 130-миллионный штраф Улюкаева снят арест

13:15 С петербургскими школьниками поиграют в выборы   4

12:59 В ЗакСе поддержали право инвалидов голосовать при помощи факсимильной подписи   2

12:53 Песков о новых санкциях США: На ремиссию "болезни русофобии" надеяться не приходится   2

12:26 УФАС выявило, что АО "Фонд имущества" сотрудничает со Смольным на правах монополиста

12:22 Минюст внёс в реестр иноагентов еще две НКО Льва Пономарёва   2

12:07 Менее чем за сутки 2700 человек подписали петицию против изоляции интернета

11:59 Новгороду требуется 9 млрд рублей на ремонт канализации   1

11:47 КПРФ предлагает ввести наказание за оскорбительные выпады чиновников в адрес россиян

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.