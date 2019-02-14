Мэр башкирского города назвал местного экологического активиста "экскрементом"

Мэр города Сибай, расположенного на территории республики Башкортостан, Рустем Афзалов своеобразно отреагировал на видеообращение горожан к президенту Владимиру Путину.

Активисты протестовали против разрастающихся мусорных свалок. Начальника Сибая это рассердило.

"Появляются какие-то экскременты, которые откуда-то выходят, которых никогда не было видно. И хочется их спросить: а где вы были до этого? Вот тот митинг, который был в выходной день, вот это было вообще неправильно", - цитирует "Новая газета" Афзалова.

Одному участнику протестов чиновник попенял на его проблемы с законом в прошлом, еще раз упомянув инвективу "экскремент", но уже в единственном числе.

Народный сход и запись видеообращения состоялись 10 февраля.