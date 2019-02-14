18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

18:03

Библиотека им.Маяковского намерена отреставрировать часть помещений за 38,3 млн рублей

Центральная городская публичная библиотека им. В.В.Маяковского намерена отреставрировать часть помещений за 38,3 млн рублей. Организация разместила закупку 14 февраля.

По техническому заданию предполагается реставрация помещений в доме 46 лит.Б по набережной Фонтанки. Здание является объектом культурного наследия федерального значения «Дом Дубянских (Зиновьева Н.В., Карловой Н.Ф.). Дом жилой».

В помещениях требуется провести реставрацию штукатурки, камня, кирпичной кладки, лепного декора и других элементов. Также победитель аукциона должен воссоздать сосновые и дубовые наличники, поручни, плинтусы и галтели. Кроме этого, необходимо восстановить паркетный пол с геометрическим рисунком. Подрядчик обязан выполнить все работы до декабря 2019 года.

Напомним, сейчас реконструкция проходит в помещениях библиотеки в доме 44 на набережной Фонтанки. Книжные фонды организации перевезли в другие здания. Основная часть переехала на Литейный проспект, 49.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Считаете ли вы справедливой отставку главы Фрунзенского района из-за некачественной уборки снега?

Да
Нет

Все новости:

21:00 Резник: Главное в петербургских выборах - не дать выиграть мракобесам   1

20:26 Елин высоко оценил экономическую мощь Невского района

19:50 Шульман считает, что позиции Беглова мало зависят от качества уборки снега   2

19:24 Ленобласть нарастит объемы торговли с Камчаткой через Северный морской путь   2

18:56 Активиста "Красивого Петербурга" задержали, не пустив на отчет Хлуткова   3

18:55 Невзоров – о "снежных" бедах Петербурга: Просто вся техника улетела "бомбить" Украину   5

18:37 Мэрия Москвы согласовала марш памяти Немцова   6

18:21 Поклонская рассказала о своем протесте против пенсионной реформы   8

18:20 Партия "Яблоко" обратилась в Генпрокуратуру из-за уголовного дела в отношении Шлосберга

18:08 Смольный объявил конкурс на организацию проживания соотечественников на 3,38 млн рублей   1

18:06 Депутат Иванова не верит, что Смольный решит проблему обманутых дольщиков в 2020 году

18:03 Библиотека им.Маяковского намерена отреставрировать часть помещений за 38,3 млн рублей

17:51 Мэр башкирского города назвал местного экологического активиста "экскрементом"   2

17:36 Госслужащих обязали быстрее отвечать на обращения омбудсмена

17:35 Беглов подписал закон о новых бесплатных днях проезда для ветератов ВОВ   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.