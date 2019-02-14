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18:08

Смольный объявил конкурс на организацию проживания соотечественников на 3,38 млн рублей

Комитет по внешним связям Петербурга объявил аукцион на организацию проживания в городе приезжающих на время соотечественников из других государств. Стоимость размещенной 14 февраля закупки составляет 3,38 млн рублей.

Соотечественники должны приехать на три мероприятия. В их числе образовательные программы «Читаем Блокадную книгу» и «История Государства Российского». Каждую из них посетят примерно 70 человек. «Читаем Блокадную книгу» пройдет в марте, а «История Государства Российского» - в апреле. 

Также Петербург в апреле ждет визита учащихся русской школы «Весёлые ребята». Согласно документам закупки, планируется приезд 15 человек на 6 дней.

Комитет хочет поселить всех соотечественников в гостиницах Центрального, Адмиралтейского, Петроградского, Василеостровского, Московского и частично Выборгского района. При этом, категории гостиниц должны быть не ниже чем «3 звезды» и в пешей доступности от метро. Кроме того, соотечественникам необходим  WiFi, прачечная и переговорная в отеле.

Отметим, также комитет по внешним связям в конце прошлого года объявил аукцион на предоставление автобусов для перевозки соотечественников из других государств. Победила компания ООО «Авто Менеджмент». Стоимость контракта – 1,52 млн рублей. Однако, в настоящий момент на страницу закупки указано, что она не прошла контроль по ч. 5. ст. 99 44-ФЗ.

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22:24    
Соотечественники довольно обеспеченные. Лучше деньги отдать на лечение детей.

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