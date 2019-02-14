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18:37

Мэрия Москвы согласовала марш памяти Немцова

Столичная мэрия со второй попытки санкционировала проведение марша памяти убитого политика Бориса Немцова, запланированного на 24 февраля, поделился с "МБХ Медиа" активист движения "Солидарность" Илья Мищенко.

"Бумага о согласовании будет получена в понедельник, но устная договоренность достигнута. Мы добились маршрута необходимой длины и с минимальными отклонениями от того, что было заявлено. Заявлен был маршрут от Пушкинской площади, но не включая саму Пушкинскую площадь, до Проспекта Сахарова. Пока по закону мы не можем призывать к выходу на улицы", - сообщил Мищенко.

Ранее московские чиновники не согласовали маршрут шествия по Пушкинской площади из-за якобы проводимого там праздничного массового мероприятия, однако ни одного упоминания об акции организаторы марша пока не нашли.

Аналогичная заявка на проведение марша подана и в администрацию Петербурга.

Борис Немцов погиб от шести выстрелов киллеров на Большом Москворецком мосту в ночь на 28 февраля 2015 года. Пятеро предполагаемых исполнителей вскоре после этого были задержаны. Шестого участника убийства застрелили во время задержания. Заказчик преступления не найден до сих пор.

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22:17    
19:18 Пострадавшая от похоти, что ли?

22:16    
18:44 "одному из самых мерзких людей России, антисоветчику, русофобу американской подстилке"
Все это вдвойне относится к тебе, Саша. Надеюсь, доблестные чеченские рыцари доведут дело до конца и с тобой.

20:41    
18:44 он же 18:18, он же 18:31, подставляешь свой зад чеченцам, патриот? Сколько они русских матерей осиротили? Знаешь?

19:31    
Администрации города надо по пути следования почитателей русофоба и пятиколонника вывесить праздничные украшения, организовать выступления ансам[цензура] песни и пляски, в общем, создать праздничную атмосферу. Предлог - избавление России от одного  из гадёнышей.

19:18    
И следует добавить - похотливому жидёнку.

18:44    
Сменится ситуация в России и эти чеченцы получат звание Героя России, их именами назовут площади, проспекты, мосты, так как они привели в исполнение реально НАРОДНЫЙ приговор одному из самых мерзких людей России, антисоветчику, русофобу американской подстилке!

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