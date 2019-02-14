Мэрия Москвы согласовала марш памяти Немцова

Столичная мэрия со второй попытки санкционировала проведение марша памяти убитого политика Бориса Немцова, запланированного на 24 февраля, поделился с "МБХ Медиа" активист движения "Солидарность" Илья Мищенко.

"Бумага о согласовании будет получена в понедельник, но устная договоренность достигнута. Мы добились маршрута необходимой длины и с минимальными отклонениями от того, что было заявлено. Заявлен был маршрут от Пушкинской площади, но не включая саму Пушкинскую площадь, до Проспекта Сахарова. Пока по закону мы не можем призывать к выходу на улицы", - сообщил Мищенко.

Ранее московские чиновники не согласовали маршрут шествия по Пушкинской площади из-за якобы проводимого там праздничного массового мероприятия, однако ни одного упоминания об акции организаторы марша пока не нашли.

Аналогичная заявка на проведение марша подана и в администрацию Петербурга.

Борис Немцов погиб от шести выстрелов киллеров на Большом Москворецком мосту в ночь на 28 февраля 2015 года. Пятеро предполагаемых исполнителей вскоре после этого были задержаны. Шестого участника убийства застрелили во время задержания. Заказчик преступления не найден до сих пор.