Невзоров – о "снежных" бедах Петербурга: Просто вся техника улетела "бомбить" Украину

Автор "600 секунд", публицист Александр Невзоров, выступая в эфире авторской программы на "Эхе Москвы", "раскрыл" секрет того, почему, как ему кажется, улицы Петербурга в январе "ломились" от залежей снега.

Ответ на вопрос о том, где всё это время пребывало то количество единиц снегоуборочной техники, о которых регулярно заявлял вице-губернатор Николай Бондаренко, лежал, предположил Невзоров, всё время на поверхности. Смольным, напомним, в официальных пресс-релизах было озвучено, что ежедневно на улицах города работало до 700 машин.

В Питере почему-то продолжается истерика по поводу снега. Всем нравится «Крымнаш», «Донбасснаш», «Сириянаш», все в восторге от истребителей, полетов, от зениток, от ракет. Они что, не видят взаимосвязи? Не понимают, что это очень дорогие развлечения государства и что из Питера снегоуборочные машины давно улетели «бомбить» Сирию и Украину. Поэтому надо говорить «снегнаш» и относиться к этому с пониманием, — Александр Невзоров

Накануне в Мариинском дворце в ходе пленарного заседания ЗакСа чиновники Смольного скупо отчитались о результатах "антиснежных" работ. Гости "часа правительства" в очередной раз озвучили уже известные показатели уровня осадков и количества дворников, посетовав на аномальную зиму. Подробнее – читайте в материале ЗАКС.Ру.

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