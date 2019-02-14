Активиста "Красивого Петербурга" задержали, не пустив на отчет Хлуткова

Активиста общественного движения "Красивый Петербург" Александра Виноградова задержали во время отчета главы Центрального района Андрея Хлуткова перед гражданами, сообщает лидер движения "Красивый Петербург" Красимир Врански в своем Facebook.

По словам Врански, на сам отчет никого "нежелательного" не пускали, а Виноградова задержали и затолкали в автозак без объяснения причин и отобрав документы и средства связи.

Между тем, у жителей Центрального района накопилось много претензий: часть из них касается обманутых дольщиков, часть - протечек крыш в результате сильных снегопадов, часть - неудовлетворительной уборки улиц и дворов по той же причине.

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