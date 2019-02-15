Минтранс выступил против возвращения курилок в аэропорты

Министерство транспорта не поддерживает идею вернуть в аэропорты курилки, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу Минтранса Евгения Дитриха.

«Это вредно для здоровья, так что нет», - сказал министр в кулуарах российского инвестиционного форума.

Оборудовать в аэропортах специально выделенные изолированные помещения для курения предлагал депутат Госдумы Сергей Боярский в конце 2017 года. В феврале 2018 года комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал внести правки в документ до первого чтения. После того, как Боярский это сделал, комитет по транспорту и строительству рекомендовал принять законопроект в первом чтении.

Комитет по охране здоровья на заседании в декабре проголосовал «за» и «против» поровну. Пришлось провести еще одно заседание, и в конечном итоге комитет инициативу поддержал.

Курилки из аэропортов убрали после введения антитабачного закона в 2013 году. Тогда курить запретили в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и спорта, в помещениях органов госвласти, по делам молодежи, на рабочих местах, на городском и пригородном транспорте, в метро, на вокзалах, в аэропортах, в лифтах и на лестничных клетках, детских площадках, на автозаправках, на автобусных остановках.

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