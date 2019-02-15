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10:38

В ЗакСе предложили штрафовать перевозчиков общественного транспорта за несоблюдение графика

Депутаты Заксобрания от «Единой России» Алексей Цивилев и Денис Четырбок предложили штрафовать перевозчиков, ответственных за опоздания общественного транспорта. Соответствующий законопроект 15 февраля одобрил парламентский комитет по законодательству.

По словам Цивилева, к написанию законопроекта его подтолкнули жалобы горожан и долгая переписка с комитетом по транспорту, который в итоге признал, что некоторые автобусы опаздывают более чем на 40 минут. Единоросс отметил, что штрафовать планируется не водителей, а должностных лиц.

Представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков назвал такой подход формальным. По его словам, всегда необходимо определять виновных, а причиной задержек транспорта могут стать плохие погодные условия и дорожный коллапс.

Сергей Еремеев



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13:48    
Маловато будет ! По 100 т. за каждый принятый и по 50т. за вбрасывание в публичное пространство дурацких, но не принятых. Хватит будоражить население, и так жизнь нелегка. И почему штрафовать только в ЗАКС.е ? Начинать надо с Думы.

12:31    
Предлагаю штрафовать депутатов ЗАКСа за принятые и не работающие законы. Тыщ по 50 на брата.

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