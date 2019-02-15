18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:29

Профессор Соловей рассказал, кого и как собирается преследовать государство

Политолог, профессор МГИМО Валерий Соловей, часто позиционирующий себя как знаток всевозможных инсайдов и носитель закрытой информации, поделился с читателями Facebook тем, что ему известно о планах Кремля по удержанию рейтинга и об "аппетитах" силовых органов. По сведениям ученого, российское население, которое все хуже относится к чиновникам, хотят приободрить рядом отставок и последующими "антикоррупционными" уголовными делами с привлечением к ответственности некоторых из них.

Пока что уровень объектов на заклание — средний. Вице-губернаторы и региональные министры, главы региональных парламентов и проч. «мелочь». Также в предварительный список включены члены обеих палат Федерального Собрания.

Валерий Соловей

Ученый подчеркивает, что среди силовиков идея не пользуется особенной популярностью: существует мнение, согласно которому госслужащие с небольшим коэффициентом полезного действия, если их пугать тюрьмой и показательными судами, станут работать еще хуже.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:43    
Кстати, на наши налоги жирует и носитель "закрытой информации" этот "профессор". Вот таких "аналитиков" надо первых отлучать от кормушки. Многовато баламутов развелось !

11:44    
А не уйти ли нам всем на больничный?
Надоело платить налоги, на которые жирует всякая сволочь.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

Да
Нет
Нужно было наказывать других чиновников

Все новости:

14:59 На пытавшегося посетить отчет Хлуткова активиста составили протоколы

14:43 Из Instagram сотрудницы ЗакСа исчезли упоминания об отдыхе в Сочи

14:35 Вологодская область выделит на развитие инфрастуктуры 44 млрд рублей

14:03 Лимонов попросил Путина не притеснять криминальных авторитетов   1

13:59 Депутаты ЗакСа поспорили из-за законопроекта о реновации   1

13:41 СМИ: Инна Карпушина - претендент на место нового пресс-секретаря Беглова

13:26 Ковалев требует прокуратуру отреагировать на информацию о протечках в Русском музее

13:23 Беглов лишил премии глав районов и комитетов Смольного из-за жалоб на уборку снега

13:04 СМИ: Глав трех районов Петербурга уволили из-за плохой уборки снега   3

12:59 Радзиховский нашел смехотворным законопроект КПРФ о штрафах за оскорбление народа

12:36 Беглов взял Мовчана и Мейксина в советники

12:23 На мэра города Иваново напали с битой   1

12:22 Медведеву не хватает подробного социального портрета бедного россиянина   5

11:56 Навальный счел наглостью слова Беглова о "воронье" в виде приезжих политиков   3

11:49 Путин сыграет в хоккей, несмотря на травмированный на тренировке по дзюдо палец   7

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.