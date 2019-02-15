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11:49

Путин сыграет в хоккей, несмотря на травмированный на тренировке по дзюдо палец

Президент России Владимир Путин во время тренировки с дзюдоистами накануне получил ушиб пальца, он чувствует себя нормально и, несмотря на травму, сыграет в хоккей вечером 15 февраля, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Накануне Путин провел часовую тренировку по дзюдо. Во время спарринг-разминки с олимпийским чемпионом Бесланом Мудрановым он повредил палец на правой руке. Палец замотали пластырем, и президент продолжил тренировку.

«Президент чувствует себя прекрасно, собирается на встречу с президентом Лукашенко, а потом собирается играть в хоккей», - сказал Песков.

По словам представителя Кремля, это даже нельзя назвать травмой: «это был то ли ушиб, то ли чуть-чуть он ударил палец». «Это обычная травма, это как таковая и не травма, ничего страшного здесь нет, спорт есть спорт», - отметил Песков.

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14:40    
13:15 упал ниц, встал на 4 кости и заорал со всей мочи Царь славлю тебя, я червь ничтожный! Получишь кнута и батогов, за малое почтение.

13:39    
13:15 Так, он и в сто лет будет всех соперников на татами укладывать и в хоккей обходить. Если останется президентом...

13:38    
Наивность 13,05 о девочке восхищает ! Какой детский примитивизм, а уже печатает на сайте !

13:37    
12-30  Давненько не читали господина Послебодунова ! Где был, болезный? Подлечивался в наркологии ?  Твоя злоба и зависть не способствует твоему выздоровлению.

13:15    
У Путина супер здоровье, если и дзюдо в 66 лет занимается, и на горных лыжах, и в хоккей и тд. Потому править ему Россией до ста лет, пока не сдохнут все сегодняшние ненавистники России из прозападной "пятой колонны"!

13:05    
Подумаешь, пальчик травмировал.
Мне больше понравилась, как его в прошлом году девчонка сделала - бросила публично на пол.
А у Мурданов когда ещё такой шанс появится.

12:30   Бордунов  
Палец, е мое. Да у него вся голова безнадежно ушиблена и ничего, страной президенствует. А вы тут в хоккей с пальцем.

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