Медведеву не хватает подробного социального портрета бедного россиянина

Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая перед главами субъектов РФ, коснулся проблем бедности и нищеты в стране, рассуждая о том, какие государственные меры могут помочь в их решении, передает "Интерфакс".

Второй человек в России напомнил, что "не дотягивают" до прожиточного минимума более 19 млн соотечественников. Медведеву представляется правильным создание некоего обобщенного образа, наиболее точно соответствовавшего бы таким людям - чтобы решать проблему точечно и детально. В то же время, небходимо, чтобы он был подробным.

"Нужно посмотреть какое у него (бедного человека) образование, каково состояние здоровья", - предложил премьер, выразив уверенность в том, что это не очень сложная задача.

Пока же, по его словам, "решения о выплатах и пособиях принимаются на основе сухих цифр" и сама эта помощь фактически безадресная, что является не самой эффективной социальной политикой.