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12:22

Медведеву не хватает подробного социального портрета бедного россиянина

Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая перед главами субъектов РФ, коснулся проблем бедности и нищеты в стране, рассуждая о том, какие государственные меры могут помочь в их решении, передает "Интерфакс".

Второй человек в России напомнил, что "не дотягивают" до прожиточного минимума более 19 млн соотечественников. Медведеву представляется правильным создание некоего обобщенного образа, наиболее точно соответствовавшего бы таким людям - чтобы решать проблему точечно и детально. В то же время, небходимо, чтобы он был подробным.

"Нужно посмотреть какое у него (бедного человека) образование, каково состояние здоровья", - предложил премьер, выразив уверенность в том, что это не очень сложная задача.

Пока же, по его словам, "решения о выплатах и пособиях принимаются на основе сухих цифр" и сама эта помощь фактически безадресная,  что является не самой эффективной социальной политикой.

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14:39    
13:07, я бы на месте Навального нанял Вас, и оплачивал Ваши реплики в сети, поскольку при том состоянии, в котором оказалось подавляющее большинство народа такие реплики от якобы провластного человека порождают ненависть к власти.

14:33    
13:07 неужели вы открыли какой то свечной заводик и нанимаете наркоманов и бомжей? Или блеф от голубка голубого очередной высер? Нет ума. Не пишите чушь!

13:07    
Чаще всего НИЩИЕ в России -это наркоманы, пьяницы и тунеядцы! Их надо заставлять работать кнутом, палкой и даже под дулом автомата!

12:58    
Мозгов ему не хватает и совести...

12:42   Бордунов  
Пожалуйста. Не едрос, не госслужащий, не силовик, не родственник, не любовник и не служит интересам едроса, госслужащего и силовика;  не входит ни в один этнический или бюрократический клан; не имеет отношения к госконтрактам; не гомосексуалист. Живет на одну зарплату или пенсию.

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