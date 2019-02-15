На мэра города Иваново напали с битой

На мэра города Иваново Владимира Шарыпова вечером 14 февраля напали неизвестные, глава города госпитализирован, передает ТАСС.

По словам Шарыпова, злоумышленники напали на него у дома мэра. «Я сейчас в больнице», - сообщил мэр Иваново.

Сообщается, что на мэра напали с битой. Шарыпов оказал сопротивление, пытался догнать злоумышленника, но тот успел скрыться.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство), сообщает «Частник» со ссылкой на управление МВД по Ивановской области. Отмечается, что Шарыпов получил «ушибы, не опасные для жизни».